По состоянию на утро 9 августа Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 062 000 бойцов. об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 9 августа 2025 года?
- Личного состава – около 1 062 290 (+940),
- танков – 11088 (+5),
- боевых бронированных машин – 23103 (+1),
- артиллерийских систем – 31273 (+41),
- РСЗО – 1456 (+0),
- средств ПВО – 1204 (+1),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50315 (+147),
- крылатых ракет – 3555 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 57856 (+125),
- специальной техники – 3936 (+0).
Потери врага на 9 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ