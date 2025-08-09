По состоянию на утро 9 августа Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 1 062 000 бойцов. об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 9 августа 2025 года?

  • Личного состава – около 1 062 290 (+940),
  • танков – 11088 (+5),
  • боевых бронированных машин – 23103 (+1),
  • артиллерийских систем – 31273 (+41),
  • РСЗО – 1456 (+0),
  • средств ПВО – 1204 (+1),
  • самолетов – 421 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50315 (+147),
  • крылатых ракет – 3555 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57856 (+125),
  • специальной техники – 3936 (+0).

Втрати ворога на 9 серпня 2025 рокуПотери врага на 9 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ