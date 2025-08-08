Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 63 отдельной механизированной бригады ВСУ "Стальные львы".

Смотрите также Нужно тысячи в день: что такое дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"

Как ВСУ отражали штурм на мотоциклах?

25 российских военных на байках попытались прорвать украинскую оборону в Торском, что в Донецкой области.

Но мы превратили их в мишени в тире и устроили настоящий раз**б,

– делятся военные.

По оккупантам работали ББС и артиллерия при поддержке пушкарей 40 и 45 бригад, помогали также полк К-2, нацгвардейцы и подразделение СБУ.

Военные поделились эффектным видео слаженной ликвидации российских оккупантов, а также их транспорта.

Как ВСУ отражали мотоциклетный штурм: смотрите видео

Заметим, в основном во время мотоциклетных штурмов враг привлекает 4 – 6 транспортных средств. Оккупанты без брони и пытаются заехать глубоко в тыл для проведения диверсий. Однако эффективными для врага до сих пор остаются атаки малыми штурмовыми группами.