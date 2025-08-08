Об этом говорится в материале 24 Канала "Нам критически не хватает молодежи": интервью с комбатом 66-й ОМБр, которая бьется на Лиманском направлении".

Какова ситуация на Лиманском направлении сейчас?

Командир батальона "Внуки Адольфовны" Юрий Горобец с позывным "Юдж" говорит: россияне прощупывают почву. Что касается тактик, то у них сейчас симбиоз разного. Но большинство – неэффективно.

Сейчас у них определенный симбиоз. Они, скажем так, прощупывают почву, штурмуют малыми пешими группами. Кроме того, отправляют пехоту в штурм с минами ТМ-72 для того, чтобы уничтожить укрытия наших военнослужащих. Однако такая тактика не приносит им желаемого успеха. Также они пробуют использовать мототехнику. То есть речь идет о штурмах с привлечением 4-6 мотоциклов. Едут они, конечно, без брони и пытаются заехать глубоко в тыл для проведения диверсий. Однако и это не получается, потому что их уничтожают наши средства еще на подступах,

– сказал Горобец.

Военный добавил: одна из последних попыток штурма на бронетехнике также потерпела неудачу. Вражескую броню поразили на очень дальних подступах.

Поэтому на Лиманском направлении врагу удается эффективно штурмовать только малыми группами пехоты.

Как сообщили в Генштабе, на утро 8 августа на направлении оккупанты атаковали 25 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Карповка, Ямполовка, Колодязи, Торское, а также в сторону Серебрянки, Григорьевки и Ольговки.