На Покровском направлении сейчас очень горячо. Россияне понимают, что завершение войны приближается, а потому пытаются выхватить как можно больше территории. Логика проста – готовятся, чтобы иметь выгодную переговорную позицию.

Несмотря на то, что оккупанты уже делают шаги к завершению войны, не стоит расслабляться. У России есть одна из самых новых тактик – просачивания небольшими группами людей.

Заместитель командира спецподразделения "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, что сейчас происходит на фронте.

Интересно Испепелят Москву за считанные минуты: что за субмарины с ядеркой, которыми Трамп угрожает Путину

О ситуации на Покровском направлении

По данным журналистов, на трассе Покровск – Мирноград ситуация становится тяжелее ежедневно. Россияне системно подошли к беспилотной войне, подтягивают РЭБы, РЕРы, которых имеют в большом количестве. Действительно ли именно такая ситуация характерна для Покровского направления? На сколько километров сейчас можно подъехать к позициям, чтобы не попасть под работу российских дронов?

Это реальные факты. Действительно много украинской разноплановой техники и бронетехники, обычных пикапов и всего, что едет, подвергается системным атакам со стороны врага.

Способности россиян очень прогрессируют по сравнению с тем, какими они были в начале войны. Тогда у украинских сил было очень серьезное преимущество в беспилотных технологиях, но сейчас они это преимущество, этот разрыв активно сокращают.

Оккупанты копируют и наши разработки, которые становятся им доступными, и параллельно разрабатывают собственные средства, которые эффективно используют на фронте. Они учатся, и учатся неплохо. Это из больших минусов.

Если раньше было более-менее спокойно на расстоянии 15 – 20 километров от линии боестолкновения, то сейчас это точки, на которые спокойно долетают некоторые вражеские дроны. Противник использует различные типы дронов – как на оптоволокне, так и классические, также дроны с искусственным интеллектом. Благодаря этому он имеет довольно неплохие позиции.

Хотя, конечно, мы так же противопоставляем им свои технологии, успешно уничтожаем их технику, живую силу. Сегодня мы это делаем более эффективно, но свои потери очень болезненны.

Интервью с заместителем командира спецподразделения "Тайфун": смотрите видео

Вы сказали, что раньше пехота могла подъехать к ЛБЗ на расстояние 15 – 20 километров. Получается, что сейчас это невозможно сделать?

Это то расстояние, на котором уже опасно передвигаться транспортными средствами, за которыми охотятся вражеские пилоты. Поэтому заходить на позицию становится сложнее.

На карте можно увидеть, как продвигается враг именно на Покровском направлении. Он обходит большую агломерацию Покровск – Мирноград с обеих сторон и движется, не пытаясь активно заходить в эти города. Он обходит их стороной.

Таким образом россияне движутся вперед, создавая определенную клешню. Это дает им возможность брать под контроль пути поставки оружия, ротации подразделений, всю нашу логистику. Это действительно является большой проблемой.

Каково продвижение россиян на Покровском направлении: смотрите карту

Угроза окружения Покровска

Существует ли сейчас угроза окружения города, потому что еще на прошлой неделе некоторые военкоры писали, что в Покровске в одном доме могли идти бои между украинцами и россиянами?

Враг применяет тактику движения или одинокими бойцами, или небольшими группами. Таким образом они двигаются по всей линии фронта. Поэтому невозможно проконтролировать движение каждого бойца.

Часто случается, что они заходят, закрепляются на определенных позициях, потом к ним за 1 – 2 дня подтягивается еще кто-то, они накапливают силы и дальше продвигаются. Конечно, при этом нанося ущерб нашим позициям. Когда случается неравный бой, то можем потерять наших бойцов, что очень плохо.

Мы размышляли, почему россияне движутся так спокойно вперед, не боясь ничего. Потом поняли, что вражеская пропаганда дезинформирует российских бойцов.

Им говорят, чтобы они шли вперед, мол, там уже все нормально, российские штурмовые подразделения все зачистили и нужно только зайти и занять уже пустые позиции.

Россияне снимают соответствующие видео, показывая, что якобы происходит на тех направлениях. Конечно, вражеские бойцы не очень хорошо ориентируются в ситуации, думают, что там действительно никого нет, поэтому и двигаются. Большинство из этих бойцов погибает.

Однако поскольку это большое количество, то некоторые из них продвигаются дальше. Поэтому видим на наших картах, что идет, как ни крути, продвижение врага. Хотя и с огромными потерями, но противник движется вперед.

Для чего россияне пытаются зайти, например, в Покровск? Захватить напрямую они его не смогут, потому что уже имеем примеры, которые бои шли за крупные города. Это длится очень долго и приводит к огромным потерям для врага.

Поэтому оккупанты пытаются, чтобы какая-то группа зашла, установила флаг, желательно на каком-то здании в центре города, которое известно всем. Они, конечно, отчитываются, что якобы захватили Покровск, и этого будет достаточно для пропаганды.

Оккупанты покидают своих раненых собратьев

На прошлой неделе такая ситуация сложилась в Часовом Яре, когда российские пропагандисты несколько раз сообщали о якобы захвате города и даже Владимир Путин это будто бы подтверждал. Однако наши Сухопутные силы демонстрировали, что это не так.

Это происходит благодаря распространению дезинформации, а также финансам, которых они сейчас не жалеют на выплату заработных плат военным. Российская пропаганда разносит, чтобы россияне подписывали контракты, шли воевать и все будет хорошо, они станут богатыми. Это, действительно, большие деньги для них и основная мотивация, из-за которой они идут воевать.

Конечно, когда им говорят, что они там никого не встретят, надо просто идти вперед, то это их вдохновляет, они не боятся. Но если бы они знали реальную ситуацию, то наверняка бы задумались.

Например, идут два российских бойца, в одного из них попадает дрон или еще что-то, он получает ранения, и тот, кто остался целым, бросает "трехсотого" и даже не пытается оказать ему помощь.

У них отсутствует человечность, потому что они практически никогда не помогают своим бойцам, не забирают их. Хотя их пропаганда и разгоняет нарратив, что "мы русские своих не бросаем". Я не знаю тогда, кто у них "свои", если они бросают собратьев на поле боя.

Новая тактика россиян на Покровском направлении

То, что вы рассказывали о просачивании нескольких оккупантов или их небольшой группы, это та самая тактика россиян, на которую указывали в ОСГВ "Хортица"? Она характерна для направления Покровска, Доброполье, Константиновки, где сосредоточено большое количество врагов. Действительно ли это единственная тактика, которую они используют или, возможно, придумали что-то новое на Покровском направлении?

Это одна из самых новых и свежих тактик, потому что они уже испытали различные типы штурмов, когда большое количество техники продвигалась при поддержке артиллерии и тому подобное.

Сейчас они готовят свои штурмы. Работает авиация, КАБы, разнообразное количество дронов различного типа, артиллерия. Однако продвижение небольшими группами, одиночными отдельными бойцами – постоянное, безостановочное.

Если даже после штурма появляется период небольшого затишья, то они продолжают идти 24/7, как зомби. Такая у них тактика.

Также россияне использовали активно мототехнику. Несколько месяцев назад это было сделано впервые и именно на Покровском направлении.

Даже на ослах пытались штурмовать, была такая информация.

Спецподразделение "Тайфун" помогало отражать один из самых массовых штурмов. Тогда враг привлек около 200 мотоциклов на направлении – и это было, действительно, впечатляюще. Тогда нам удалось остановить врага и он понес большие потери.

Однако мототехнику россияне периодически применяют, и это добавляет им скорости. Потому что, когда боец идет пешком, то это гораздо более легкая цель, чем если он движется на мотосредстве.

Смотрите также Что известно о ракетах "Кинжал", которые Россия запускала 4 августа

Действительно ли есть проблемы с дальнобойным оружием?

Также появилась довольно контроверсионная информация, что якобы существуют проблемы с дальнобойным оружием, ведь нечем бить по тылу врага. Можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?

Есть много экспертов, которые рассказывают о различных ситуациях. Не знаю, откуда они берут эту информацию, но могу сказать, как военный, который непосредственно задействованный в различных операциях, – все очень сильно зависит от того, кто использует эти средства, насколько подготовлены бойцы, какая техника применяется.

Конечно, имеем эту технику. Мы видим чрезвычайно серьезные операции, которые проводит СБУ – например, "Паутина" и еще ряд похожих менее масштабных.

Даже наше спецподразделение проводит определенные операции на гораздо больших расстояниях, чем поражение зоны линии боевого соприкосновения или ближней территории, на расстоянии 10 – 20 километров. Спецподразделение "Тайфун" залетает так же на расстояние в десятки километров, уничтожая вражеские позиции, логистику.

Конечно, для того, чтобы это было эффективнее, нам нужно больше средств, качественных возможностей. Однако фактически работа профессиональных экипажей и фидбек, обратная связь к производителю этих средств дает правильную синергию, и потом мы достигаем того результата, который нужен всем.

Поэтому сейчас наша большая проблема не в отсутствии средств, а в недостаточном количестве более качественных.

В Украине уже появилось очень много производителей FPV-дронов, БПЛА самолетного типа. Но мы начинаем в этом вопросе терять ощущение того, что необходима качественная техника. Потому что каждый выход боевого экипажа на позиции – это большие риски.

Когда говорят, что самолет должен быть дешевым и это уже лучший вариант того, что имеем, и их тогда можно много сделать – на самом деле это не так.

Нужна качественная техника, которую запустил один раз и она долетела до вражеской позиции. А не так, что запускаешь 10 дронов и из них только один долетает.

Это уже вопрос не к пилотам, потому что они, имея годы боевого опыта, если и допускают ошибки, то очень редко. Поэтому все же есть пожелания к производителям и тем, кто проводит закупки, обращать внимание на вопросы качества и отходить от количественных показателей к качественным.

Отмена моратория на ракеты средней и меньшей дальности

Российский МИД сообщил об отмене участия России в моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Как это повлияет на ваше спецподразделение? Потому что в ЦПД считают, что это пропаганда и россияне с 2019 года не придерживаются этого моратория, поэтому никаких изменений для наших бойцов не произойдет?

Сейчас россияне придерживаются единственного моратория – на неприменение ядерного оружия. А что касается всего остального, то мы видели здесь уже все – и запрещенные химические вещества, и различные виды мин, которые, вероятно, недопустимо использовать. В частности, кассетные боеприпасы по мирному населению. Это они постоянно делают.

Даже не понимаю, насколько можно обманывать свое население, ведь их действия очевидны. Появляется очень много информации, как происходит поражение домов с гражданскими жителями. Однако они же там все зомбированы, поэтому нечему удивляться.

Россияне бросают в бои женщин

Действительно ли оккупанты бросают в бои женщин, ведь появилось видео от 3 бригады оперативного назначения НГУ "Спартан", на котором показали погибших российских военнослужащих? Были ли у вас такие случаи? Какую работу могут выполнять женщины в их подразделениях?

Да, я видел это видео. Думаю, что это не первое применение женщин в российских подразделениях. Видно, что та женщина имела принадлежность к пехотинцам или штурмовым подразделениям.

Обычно враг имеет много женщин-военнослужащих, которые служат преимущественно в тыловых подразделениях по обеспечению. Однако случаются ситуации, когда они участвуют в штурмах.

Эти женщины идут вперед благодаря пропаганде. Для Путина, наверное, нет разницы, кто это будет – женщина или мужчина. Он бы, как мне кажется, отправлял бы без волнения и детей. Ему важен результат.

Мы не сталкивались с этим, потому что нет времени фильтровать – один раз вылетел, попал в цели и дальше задача пилота запускать следующий дрон. Очень часто мы работаем даже без подсветки. Нам важно прежде всего уничтожать цели, а не фиксировать количество врага.

Уровень подготовки наших пилотов достаточный, поэтому когда пилот говорит, что попал в цель, мы понимаем, что так и произошло. Поэтому так работаем.

Есть ли у россиян преимущество в войне дронов и РЭБов?

Какова в целом ситуация в войне дронов и РЭБов – есть ли то, в чем россияне сейчас преобладают? Продолжают ли они десятками запускать дроны на оптоволокне?

Россияне однозначно побеждают в финансовых ресурсах, которые они могут направлять на наиболее эффективные направления, в подразделения. Есть такое российское подразделение "Рубикон", созданное около года назад, но оно сегодня демонстрирует хорошую эффективность.

Это происходит из-за большого уровня обеспечения. Уверен, если бы спецподразделение "Тайфун" имело больший уровень финансового обеспечения, то смог бы выполнять огромную работу. У нас очень большой потенциал, который мы развиваем, в частности, ежедневно комплектуемся новыми высокомотивированными бойцами.

Россиянам дают преимущество прежде всего ресурсы, которые они имеют, и это позволяет им продвигаться. А дальше – различное вооружение, которое они научились эффективно использовать.

Какое вооружение враг сейчас больше всего использует – дроны, средства радиоэлектронной борьбы? Пытается ли он копировать легендарный украинский дрон "Баба Яга" или другие многофункциональные БПЛА?

По применению РЭБов, то противник очень сильно чувствует, как меняются частоты, на которых летают наши дроны. Они анализируют, на каких частотах летает наибольшее количество дронов и под это завозят соответствующие системы РЭБ.

Поэтому своевременная реакция и запуск кастомных дронов, которые летают на других частотах – не на тех, которые перекрывает враг, дает нам возможности получить преимущество.

Чрезвычайно важно, как только у нас появляются технические возможности, быстро это все масштабировать и отправлять на фронт. Потому что для врага, чтобы перекрыть эти частоты, нужно системы, которые, возможно, уже разработаны, также масштабировать и отправлять на фронт. Это для россиян также огромное вложение.

Россияне сегодня активно используют дроны на оптоволокне. Эти средства намного сложнее уничтожить, традиционные системы РЭБ с ним не могут справиться.

Также они применяют ударные самолеты-камикадзе, дроны, похожие на наши бомберы. Разработки ведутся, потому что россияне, получив трофейные экспонаты, разбирают их и готовят свой ответ.

Россия, как всегда, копирует. Своих серьезных разработок, видимо, не имеет. Обычно что-то у Китая скопировали, или трофей, который попал к ним от наших подразделений, когда мы теряем. При поддержке того же Китая и огромного количества поставок оттуда россияне могут делать это очень массово.

Особенности летнего наступления врага

Политика и фронт невероятно связаны. В Reuters отмечают, что Путин не верит в ультиматумы Трампа, а верит в то, что за 2 – 3 месяца фронт в Украине может посыпаться. Это якобы позволит ему полностью захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Есть ли сейчас признаки того, что он бросает в бой максимальное количество своих солдат, чтобы воплотить этот план в жизнь?

Если проанализировать, какие заявления и шаги делает Путин, то можно уверенно сказать, что он пытается выиграть время. Сейчас его силы наступают, хоть и с огромными потерями.

Также коммуникация с Дональдом Трампом ему показала, что можно проводить такую игру, когда рассказываешь, как хочешь мира, а одновременно не демонстрируешь таких шагов. Он не показал, что как российский правитель готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который неоднократно подтверждал то, что он открыт к таким переговорам.

А действительно ли путинская армия увеличила количество штурмов в несколько раз? Или вы это увидели на вашем отрезке фронта? Какие особенности именно этого летнего наступления? Изменилось ли что-то резко на фронте за последние несколько месяцев?

Однозначно можно сказать, что враг очень активно использует все типы как дронов, так и всех средств авиации на разных направлениях. Наиболее горячее направление – Покровское, здесь активизация очень большая.

Возможно, он уже чувствует, что нужно делать определенные шаги к завершению войны, поэтому сейчас максимально большое количество сил и средств бросает для того, чтобы захватить больше территории и иметь более сильную переговорную позицию.