Эпическая ссора президента Трампа и бывшего президента России Дмитрия Медведева завершилась громким заявлением американца о новых местах дислокации американских подводных лодок – носителей ядерного оружия. Эти слова вызвали значительное беспокойство в мире. А в Украине многих интересует, а чем именно сейчас угрожает россиянам Трамп и способно ли "оно" ударить по Керченскому мосту или, например, по Воронежу или Туле.

24 Канал рассказывает, какие именно подводные лодки мог использовать американский президент для того, чтобы наконец поставить наглое государство-агрессора на место.

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Почему все говорят об американских субмаринах?

Сейчас в мире только и разговоров, что о субмаринах Трампа, которые якобы тот передвинул на боевое дежурство ближе к России. И хотя практической пользы от таких движений немного, как, кстати, и от заявлений россиян о несоблюдении ими моратория на размещение ракет средней и малой дальности, что фактически не действует уже более 10 лет. Но звучит страшно и мощно, а также требует к себе внимания.

Атомные подводные лодки уже находятся там, где должны быть,

– Трамп ответил на вопрос журналистки об отправке двух субмарин в сторону России.

Президент Трамп традиционно обошелся без конкретики, но эксперты и переводчики с прекрасного и метафорического языка 47-го президента США склонны считать, что он говорил о подводных лодках типа "Огайо". Потому что именно они являются единственными на службе ВМС США атомными сумбаринами-ракетоносцами, способными нести баллистические ракеты с ядерными зарядами.

Сейчас атомные субмарины класса "Огайо" являются основой американской ядерной триады и составляют около 70% ядерного арсенала США, размещенного на носителях. Основная ударная сила – баллистические ракеты Trident II (D5).



Они летят на 12 тысяч километров и могут содержать до 14 ядерных боеголовок W76-1 (мощность около 100 килотонн) или до 8 боеголовок W88 (мощность около 475 килотонн). То есть куда там тому же "Орешнику".

Баллистические ракеты Trident II D5 в действии: смотрите видео

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Также "Огайо" способны нанести мощный неядерный удар. Для этого используются крылатые ракеты Tomahawk. Как это работает, имели возможность убедиться в Иране, в июне 2025 года, когда 30 этих снарядов в рамках операции "Полуночный молот" были запущены по ядерным объектам иранского террористического режима именно с лодок класса "Огайо".

Интересно, что 30 ракет за раз – не предел, ведь США имеют переоборудованные лодки класса "Огайо" до формата SSGN (это самые старые лодки этого класса – SSGN-726 Ohio, SSGN-727 Michigan, SSGN-728 Florida и SSGN-729 Georgia).

SSGN-субмарины способны осуществить залп из сразу 154 ракет Tomahawk. Их переделали сугубо под крылатые ракеты во исполнение договора об ограничении ядерных вооружений, в соответствии с которым страна может иметь не более 14 субмарин с ядерным потенциалом.



SSGN-727 Michigan в 2002 году перед переоборудованием под крылатые ракеты Tomahawk / Фото U.S. Navy

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Атомные подводные лодки класса "Огайо" – основные характеристики

тип – стратегический атомный подводный ракетоносец;

количество на вооружении форта – 14 + 4 формата SSGN (радиус действия крылатых ракет Tomahawk – 1600 – 1800 километров (также есть варианты с дальностью 2500 километров), у ядерной баллистики Trident II (D5) – 12 000 километров, скорость – 29 020 километров в час или 8 060 метров в секунду);

вооружение – крылатые ракеты Tomahawk и до 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II (D5) с ядерным потенциалом;

длина – 170 метров;

водоизмещение – 18 750 тонн в погруженном состоянии;

скорость под водой – 48 километров в час;

автономное плавание под водой – до 70 суток;

максимальное погружение – более 500 метров;

экипаж судна – 155 человек;

цена – более 3,5 миллиарда долларов.

Подводные лодки класса "Огайо": смотрите видео

Какие еще подводные лодки есть у ВМС США?

Кроме "Огайо" американский флот имеет также атомные подводные лодки других классов. Всего их четыре – Ohio, Los Angeles, Seawolf и Virginia. Каждый класс субмарин имеет свои особенности и заточен под разные задачи.

Общая численность атомных субамарин на вооружении США – около 70.

"Лос-Анджелес" – это ударные подводные лодки (SSN), которые стоят на боевом дежурстве более 50 лет – со времен разгара холодной войны.

Сейчас в США 25 субмарин этого класса, а всего их было 62. Они не несут ядерных ракет, только крылатые. Специализация лодок класса "Лос-Анджелес" – охота на субмарины врага и обстрелы наземной инфраструктуры.

Лодки класса "Вирджиния" – следующее поколение ударных лодок класса "Лос-Анджелес". "Вирджиния" – это современные многоцелевые атомные субмарины, способные быть эффективными как в открытом море и недалеко от берега. Сейчас на вооружении ВМС США 22 субмарины класса "Вирджиния".

Эти субмарины не имеют ядерных ракет, зато могут похвастаться торпедами Mk 48, ракетами Tomahawk (до 40 в версии Block V), а также шлюзом для высадки "морских котиков".



Американская подводная лодка класса Virginia USS Minnesota / Фото Getty Images

Субмарины "Морской волк" / Seawolf – сейчас самые современные и очень дорогие (до 3 миллиардов долларов за штуку). Ее специализация – охота на вражеские подводные лодки и охрана собственных авианосцев.

Seawolf – это фактически подводные "Стелс", эта лодка имеет очень тихий двигатель, который делает субмарину почти незаметной для врага.

Кроме того, американцы сейчас активно разрабатывают новые классы субмарин. Они станут еще более технологичными и соответственно – более дорогими. Говорится, в частности, о классе "Коламбия" – эти лодки должны в 2031 году прийти на смену "Огайо".

Куда Трамп мог направить атомные подводные лодки?

Пока неизвестно, но американские эксперты называют четыре наиболее вероятные точки:

Это четыре базы ВМС США в Европе:

"Суда-Бей" в Греции,

базы "Сигонела" и "Неаполь" в Италии,

база "Рота" в Испании.

Кроме того, у США есть арендованная у Великобритании база "Диего-Гарсия" в Индийском океане, с которой ориентировочное расстояние до Москвы где-то 3 000 – 4 000 километров.



Базы ВМС США в Европе / Инфографика Heritage Science

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Это расстояние, учитывая дальность ракет Trident II является вполне достаточным. С другой стороны, с таким же успехом лодки с ядерной баллистикой могли бы быть и во Флориде или возле Нью-Йорка и в случае необходимости россиян такая дальность не спасла бы от наказания.

То есть лодки "Огайо" уже и так находятся на позициях, необходимых для уничтожения условной Москвы, поэтому россиянам точно не стоит расслабляться и игнорировать раздражение президента Трампа, который несмотря на все вопросы к нему остается наиболее влиятельным человеком на земле.