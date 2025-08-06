Епічна сварка президента Трампа та колишнього президента Росії Дмитра Мєдвєдєва завершилась гучною заявою американця про нові місця дислокації американських підводних човнів – носіїв ядерної зброї. Ці слова викликали значне занепокоєння у світі. А в Україні багатьох цікавить, а чим саме нині погрожує росіянам Трамп і чи здатне "воно" вгатити по Керченському мосту чи, наприклад, по Воронежу або Тулі.

24 Канал розповідає, які саме підводні човни міг використати американський президент для того, щоб нарешті поставити знахабнілу державу-агресорку на місце.

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Чому всі говорять про американські субмарини?

Нині у світі тільки й розмов, що про субмарини Трампа, які нібито той пересунув на бойове чергування ближче до Росії. І хоча практичної користі від таких рухів небагато, як, до речі, і від заяв росіян про недотримання ними мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності, що фактично не діє вже понад 10 років. Але звучить страшно й потужно, а також вимагає до себе уваги.

Атомні підводні човни вже перебувають там, де мають бути,

– Трамп дав відповідь на питання журналістки щодо відправки двох субмарин в бік Росії.

Президент Трамп традиційно обійшовся без конкретики, але експерти та перекладачі з прекрасної та метафоричної мови 47-го президента США схильні вважати, що він говорив про підводні човни типу "Огайо". Бо саме вони є єдиними на службі ВМС США атомними сумбаринами-ракетоносцями, здатними нести балістичні ракети з ядерними зарядами.

Нині атомні субмарини класу "Огайо" є основою американської ядерної тріади і складають близько 70% ядерного арсеналу США, розміщеного на носіях. Основна ударна сила – балістичні ракети Trident II (D5).



Вони летять на 12 тисяч кілометрів і можуть містити до 14 ядерних боєголовок W76-1 (потужність близько 100 кілотонн) або до 8 боєголовок W88 (потужність близько 475 кілотонн). Тобто куди там тому ж "Орєшніку".

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Також "Огайо" здатні нанести потужний неядерний удар. Для цього використовуються крилаті ракети Tomahawk. Як це працює, мали змогу переконатися в Ірані, у червні 2025 року, коли 30 цих снарядів у межах операції "Опівнічний молот" були запущені по ядерним об’єктам іранського терористичного режиму саме з човнів класу "Огайо".

Цікаво, що 30 ракет за раз – не межа, адже США мають переобладнані човни класу "Огайо" до формату SSGN (це найстаріші човни цього класу – SSGN-726 Ohio, SSGN-727 Michigan, SSGN-728 Florida та SSGN-729 Georgia).

SSGN-субмарини здатні здійснити залп з одразу 154 ракет Tomahawk. Їх переробили суто під крилаті ракети на виконання договору про обмеження ядерних озброєнь, відповідно до якого країна може мати не більше 14 субмарин з ядерним потенціалом.



SSGN-727 Michigan у 2002 році перед переобладнанням під крилаті ракети Tomahawk / Фото U.S. Navy

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Атомні підводні човни класу "Огайо" – основні характеристики

тип – стратегічний атомний підводний ракетоносець;

кількість на озброєнні форту – 14 + 4 формату SSGN (радіус дії крилатих ракет Tomahawk – 1600 – 1800 кілометрів (також є варіанти з дальністю 2500 кілометрів), у ядерної балістики Trident II (D5) – 12 000 кілометрів, швидкість – 29 020 кілометрів на годину або 8 060 метрів на секунду);

озброєння – крилаті ракети Tomahawk та до 20 міжконтинентальних балістичних ракет Trident II (D5) з ядерним потенціалом;

довжина – 170 метрів;

водотоннажність – 18 750 тонн у зануреному стані;

швидкість під водою – 48 кілометрів на годину;

автономне плавання під водою – до 70 діб;

максимальне занурення – понад 500 метрів;

екіпаж судна – 155 осіб;

ціна – понад 3,5 мільярда доларів.

Підводні човни класу "Огайо": дивіться відео

Які ще підводні човни мають ВМС США?

Крім "Огайо" американський флот має також атомні підводні човни інших класів. Всього їх чотири – Ohio, Los Angeles, Seawolf та Virginia. Кожен клас субмарин має свої особливості та заточений під різні завдання.

Загальна чисельність атомних субамарин на озброєнні США – близько 70.

"Лос-Анджелес" – це ударні підводні човни (SSN), що стоять на бойовому чергуванні понад 50 років – з часів розпалу холодної війни.

Нині в США 25 субмарин цього класу, а всього їх було 62. Вони не несуть ядерних ракет, лише крилаті. Спеціалізація човнів класу "Лос-Анджелес" – полювання на субмарини ворога та обстріли наземної інфраструктури.

Човни класу "Вірджинія" – наступне покоління ударних човнів класу "Лос-Анджелес". "Вірджинія" – це сучасні багатоцільові атомні субмарини, здатні бути ефективними як у відкритому морі та й недалеко від берега. Наразі на озброєнні ВМС США 22 субмарини класу "Вірджинія".

Ці субмарини не мають ядерних ракет, натомість можуть похвалитися торпедами Mk 48, ракетами Tomahawk (до 40 у версії Block V), а також шлюзом для висадки "морських котиків".



Американський підводний човен класу Virginia USS Minnesota / Фото Getty Images

Субмарини "Морський вовк" / Seawolf – наразі найсучасніші та дуже дорогі (до 3 мільярдів доларів за штуку). Ії спеціалізація – полювання на ворожі підводні човни та охорона власних авіаносців.

Seawolf – це фактично підводні "Стелс", цей човен має дуже тихий двигун, який робить субмарину майже непомітною для ворога.

Крім того, американці нині активно розроблять нові класи субмарин. Вони стануть ще більш технологічнішими й відповідно – дорожчими. Мовиться, зокрема, про клас "Коламбія" – ці човни мають у 2031 році прийти на зміну "Огайо".

Куди Трамп міг надіслати атомні підводні човни?

Наразі невідомо, але американські експерти називають чотири найбільш імовірні точки:

Це чотири бази ВМС США у Європі:

"Суда-Бей" у Греції,

бази "Сігонела" та "Неаполь" в Італії,

база "Рота" в Іспанії.

Крім того, у США є орендована у Великої Британії база "Дієго-Гарсія" в Індійському океані, з якої орієнтовна відстань до Москви десь 3 000 – 4 000 кілометрів.



Бази ВМС США у Європі / Інфографіка Heritage Science

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Ця відстань, враховуючи дальність ракет Trident II є цілком достатньою. З іншого боку, з таким же успіхом човни з ядерною балістикою могли б бути й у Флориді чи біля Нью-Йорку та в разі потреби росіян така дальність не врятувала б від кари.

Тобто човни "Огайо" вже й так перебувають на позиціях, необхідних для знищення умовної Москви, тому росіянам точно не варто розслаблятися та ігнорувати роздратування президента Трампа, який попри всі питання до нього залишається найбільш впливовою людиною на землі.