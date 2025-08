На вихідних президент США Трамп вкотре покатав весь світ на емоційних гойдалках, а колишній президент Росії Дмитро Мєдвєдєв був нарешті почутий. Словесна перепалка Трампа й Медвєдєва, що спалахнула в соцмережах, вилилася в гучні заяви, погрози ядерною зброєю і навіть розгортанням американських атомних підводних човнів.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф ще здатен забуксувати позитивний для України розвиток подій. Чи стане ця ескалація черговим театральним ходом Трампа, чи матиме реальні наслідки і як може вплинути, зокрема, на інтереси України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Жорсткі заяви та матюки від Мєдвєдєва довго ніхто не слухав й ніхто на них не зважав. До минулого тижня, коли вони якимось дивом потрапили на очі чинному президенту США Дональду Трампу. Той зайшов до Х та побачив вербальні атаки на себе від імені російського блогера.

Той не схвалив новий ультиматум Трампа до Путіна з вимогою припинити війну за 10 днів і сам пообіцяв Америці війну.

Trump's playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn't Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 28, 2025