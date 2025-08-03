Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Президент США Дональд Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни ближче до Росії у відповідь на агресивну ядерну риторику з боку заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

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США направили субмарини ближче до Росії

The Telegraph називає дії Трампа "ризикованим театральним трюком", спрямованим не стільки на Москву загалом, скільки особисто на Путіна.

Все почалося з заяви Медведєва, що, мовляв, вимога США до Росії припинити вогонь в Україні – це "прямий шлях до світової війни", й пригрозив ядерним ударом. У відповідь Трамп зробив показову демонстрацію сили: американські субмарини змінили розташування, наблизившись до території Росії, що миттєво викликало резонанс.

Попри загострення, Кремль зберігає мовчання. Аналітики вважають, що Путін навмисно уникає публічної відповіді, аби не загострювати конфлікт, який вже набув рис інформаційної та дипломатичної ескалації.

У самій Росії крок Трампа висміюють. Пропагандистські медіа назвали це "істерикою" та "безглуздою балаканиною". Тим часом Медведєв, який ще кілька років тому позиціонувався як реформатор із прозахідною риторикою, дедалі частіше виступає з агресивними та абсурдними погрозами.

Як зазначає The Telegraph, деякі джерела пов’язують емоційні дописи Медведєва із його особистими звичками – зокрема зловживанням алкоголем. Видання згадує розслідування The Insider, яке виявило, що низка агресивних постів з’являлася після постачання алкоголю на його адресу.

На думку експертів, реальна мета маневру зі сторони Трампа – не Медведєв, а особисто Володимир Путін, якого Трамп раніше неодноразово хвалив, але тепер відверто розчарований через відсутність прогресу щодо України. Якщо до 8 серпня Кремль не піде на поступки, Трамп обіцяє нові санкції, а також торгівельні обмеження проти союзників Росії.