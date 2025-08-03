Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни. У Росії досі не сформували офіційної позиції щодо заяви президента США Дональда Трампа про розгортання американських атомних підводних човнів ближче до російських кордонів.

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Кремль досі не реагує на флотську загрозу Трампа

Аналітики зазначають, що Кремль мовчить, а замість реакції влади з'являються лише суперечливі коментарі російських пропагандистів і окремих чиновників. Так, заступник голови оборонного комітету Держдуми Дмитро Журавльов поставив під сумнів сам факт переміщення підводних човнів США.

Натомість державні ЗМІ показали прибуття атомного підводного човна "Князь Пожарський" до Сєвєроморська, назвавши його "відповіддю" на дії США. Пропагандисти також згадали балістичну ракету "Орешнік", яку нібито можуть розмістити в країнах Латинської Америки, щоб "посилити глобальну присутність Росії".

Утім, ISW наголошує, що на тлі публічної заяви Трампа про переміщення американських підводних човнів Кремль і надалі зберігає паузу та уникає прямої відповіді на нову демонстрацію сили з боку Вашингтона.