По це в етері 24 Каналу зазначив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, додавши також, що про це свідчать і заяви президента США щодо БРІКС. Трамп вважає, що це більше прокитайська організація, де країни хочуть відмовитись від американського долара.

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ЄС може доєднатися до тиску на Китай

Для Трампа війна Росії проти України стає знаряддям для тиску на Китай. Він хоче переграти торгівельну війну з ним, адже першу її хвилю США програли. Китай встояв, намагається диктувати свої умови, тому Трамп може тиснути на Китай через російсько-українську війну.

В цьому, зі слів Леонова, є важливий нюанс. США дуже сподіваються у цьому тиску на союзництво ЄС і для цього є підстави. Він припустив, що коли підписувалася торгівельна угода між США та Європейським Союзом, то питання України обов'язково обговорювалось, як і гарантії безпеки для Європи.

Трампу, зі слів Леонова, достатньо було гарантувати, що США 5 статтю договору НАТО вважатимуть чинною, якщо Росія нападе на країни ЄС. Очевидно, на його думку, що вони говорили й про тиск на Китай.

"Тарифи проти Бразилії та Індії мають показати, що Трамп налаштований серйозно. Ми звикли до того, що коли він погрожує чи щось обіцяє, то це не обов'язково переходить у дії, особливо що стосується стримування Росії, але зараз ситуація змінилася", – впевнений Леонов.

Трамп говоритиме з Кремлем через Пекін

На думку Леонова, те, що Трамп суттєво скоротив дедлайн для Росії з 50 днів до 10, означає, що в нього є план дій, бо якби його не було, він би залишив озвучений на початку термін у 50 днів. Коли в ООН представник США говорить про те, що Трамп чітко дав зрозуміти, що припинення вогню в Україні має настати до 8 серпня, це, зі слів Леонова, свідчить про те, що Вашингтон взяв курс на жорсткий тиск.

Зараз Трамп не налаштований говорити з Путіним, він готовий розмовляти з Росією через Китай. Мовляв, він не зміг відірвати Росію від Китаю, тому вести розмови буде з її господарем. Це додаткове приниження Росії,

– озвучив Леонов.

Тут вже вмикаються інші механізми, бо Пекіну критично важливо, щоб для нього не закрилось одразу два ринки: європейський та американський. Це стане для китайської економіки жорстким просіданням, тому Китай, як на це сподівається Трамп, має приєднатися до тиску на Кремль, як мінімум, щодо припинення вогню в Україні.