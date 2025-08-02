Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, добавив также, что об этом свидетельствуют и заявления президента США по БРИКС. Трамп считает, что это больше прокитайская организация, где страны хотят отказаться от американского доллара.

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ЕС может присоединиться к давлению на Китай

Для Трампа война России против Украины становится орудием для давления на Китай. Он хочет переиграть торговую войну с ним, ведь первую ее волну США проиграли. Китай устоял, пытается диктовать свои условия, поэтому Трамп может давить на Китай через российско-украинскую войну.

В этом, по словам Леонова, есть важный нюанс. США очень надеются в этом давлении на союзничество ЕС и для этого есть основания. Он предположил, что когда подписывалось торговое соглашение между США и Европейским Союзом, то вопрос Украины обязательно обсуждался, как и гарантии безопасности для Европы.

Трампу, по словам Леонова, достаточно было гарантировать, что США 5 статью договора НАТО будут считать действующей, если Россия нападет на страны ЕС. Очевидно, по его мнению, что они говорили и о давлении на Китай.

"Тарифы против Бразилии и Индии должны показать, что Трамп настроен серьезно. Мы привыкли к тому, что когда он угрожает или что-то обещает, то это не обязательно переходит в действия, особенно что касается сдерживания России, но сейчас ситуация изменилась", – уверен Леонов.

Трамп будет говорить с Кремлем через Пекин

По мнению Леонова, то, что Трамп существенно сократил дедлайн для России с 50 дней до 10, означает, что у него есть план действий, потому что если бы его не было, он бы оставил озвученный в начале срок в 50 дней. Когда в ООН представитель США говорит о том, что Трамп четко дал понять, что прекращение огня в Украине должно наступить до 8 августа, это, со слов Леонова, свидетельствует о том, что Вашингтон взял курс на жесткое давление.

Сейчас Трамп не настроен говорить с Путиным, он готов разговаривать с Россией через Китай. Мол, он не смог оторвать Россию от Китая, поэтому вести разговоры будет с ее хозяином. Это дополнительное унижение России,

– озвучил Леонов.

Здесь уже включаются другие механизмы, потому что Пекину критически важно, чтобы для него не закрылось сразу два рынка: европейский и американский. Это станет для китайской экономики жестким проседанием, поэтому Китай, как на это надеется Трамп, должен присоединиться к давлению на Кремль, как минимум, в вопросе о прекращении огня в Украине.