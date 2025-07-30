Интересно, что такое заявление прозвучало во время переговоров между Китаем и США для продолжения тарифного перемирия. Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик рассказал 24 Каналу, что это типичная политика Дональда Трампа в сфере мира.

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Кто в Китае может пострадать из-за поддержки России?

Американский президент делает постоянно новые заявления: то вводит тарифы, то убирает их. Кто-то видит это как хаос, однако, по мнению Владимира Дубовика, Трамп считает такую тактику своим мастерством.

Таким образом он держит всех в напряжении, но в то же время все внимание на нем,

– сказал директор Центра международных исследований.

Спрогнозировать, какими будут тарифы и вторичные санкции от США, пока сложно, однако это, вероятно, не затронет весь Китай.

Американские санкции могут касаться только тех предприятий, которые поставляют определенные типы товаров в Россию.

Отметим, что Китай демонстрирует поддержку России в войне против Украины, однако внутри китайской элиты продолжается борьба. Как пояснил Иван Ус, главный консультант НИСИ, часть китайских политиков склоняется к сохранению союза с Москвой, тогда как другие призывают ориентироваться на сотрудничество с Западом ради экономических выгод. Если последние получат большее влияние, это может иметь серьезные последствия для России.