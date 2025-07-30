Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Foreign Affairs. Известно, что Китай пытается сохранять хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, через торговые связи и дипломатию.

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Какие разногласия в Китае из-за войны?

Китайские чиновники, аналитики и эксперты расходятся во мнениях о том, кто виноват и как руководство Пекина должно реагировать относительно войны. В сети разгораются ожесточенные дебаты между сторонниками Украины и России.

Неоднозначная позиция Китая относительно войны в Украине отражает этот внутренний раскол в Пекине. Речь идет не только о разногласиях между различными лагерями мнений: большинство политиков признают оба мнения и не желают полностью поддерживать одну за счет другой,

– говорится в статье.

Foreign Affairs пишет, что до начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Китай поддерживал дружеские отношения с Россией и Украиной, но и на протяжении всей войны Пекин так и продолжал торговать с обеими странами.

Как пишет издание, Запад обращает особое внимание связям Китая с Россией, но Пекин является крупнейшим партнером Украины. Двусторонний товарооборот между Китаем и Украиной достиг почти 8 миллиардов долларов в 2024 году".

В свою очередь Россия до сих пор занимает гораздо более важное место в общей внешнеполитической стратегии Китая, годовой объем торговли между Пекином и Москвой, как отмечается, составляет почти 250 миллиардов долларов.

Западные лидеры часто называют Китай и Россию частью "оси автократий", что подрывает восприятие Китаем западных стран и их правительств. Впрочем, несмотря на вышеупомянутое партнерство, Пекин видит Москву не только так.

"Китай пытался сохранять нейтралитет или даже пассивность в войне, которую он не ожидал и не приветствовал. Но такой подход не снизил напряженность. Вместо этого, вопреки желанию Китая, война еще больше обострила антагонизм между великими державами: Китаем, Россией, США и Европой. Никто не выиграл от этого результата, и меньше всего Украина", – добавляет издание.

К слову, обозреватель Александр Джон Мотыль для The Hill писал, что Китай не хочет поражения России в войне в Украине. В то же время безоговорочная победа российского диктатора Владимира Путина ему тоже не нужна.