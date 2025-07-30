Об этом 24 Каналу рассказал кандидат экономических наук и главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. В начале июля СМИ глава тамошнего МИД Ван И во время разговора с главным дипломатом ЕС Каей Каллас заявил, что Китай не допустит поражения России в войне.

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Может ли измениться позиция Китая?

Как отметил Ус, уже после того были намеки, что это якобы личное мнение Ван И. Также иногда говорят, что внутри китайской власти существуют две группы. Их условно можно назвать прозападными и пророссийскими.

Есть группа, которая отстаивает интересы, выгодные России. Говорят, что ее возглавляет Ван И. Другие же утверждают, что нужно сотрудничать с США и Европой. Потому что в противном случае Китай может откатиться на такие позиции, что они уже не будут первой страной в мире с бешеным экспортом в 3,7 триллиона долларов, а будут всего лишь одной из стран, которая экспортирует на 300 миллиардов. Так это было в 2001 году,

– отметил Ус.

Прозападная группа отстаивает то, чтобы в дальнейшем сотрудничать с США и Европой, чтобы зарабатывать на этом большие деньги. Если они будут больше представлены среди власти, то России тогда будет туго.

Добавим, недавно издание Foreign Affairs оценило позицию Китая относительно войны в Украине. Там есть свои разногласия.