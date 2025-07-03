Так, КНР назвала "клеветой" слова генсека НАТО, который на саммите Альянса четко заявил о том, что Северная Корея, Китай и Иран поддерживают военные усилия в Украине, передает 24 Канал.

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Пекин вступился за Москву

Как пишут СМИ, глава МИД Китая Ван И 2 июля заявил главному дипломату ЕС Каи Каллас, что Пекин не может позволить России проиграть в войне в Украине. Такая позиция КНР якобы обусловлена опасениями, что в случае поражения Кремля Соединенные Штаты полностью переключат свое внимание на Китай.

Некоторых чиновников ЕС откровенность Вана удивила, поскольку МИД Китая регулярно утверждает, что страна "не является стороной конфликта"

В то же время Ван отверг обвинения в том, что Китай материально поддерживает военные усилия России – финансово или военно. Он заявил, что если бы это было так, конфликт уже давно закончился бы.

Во время марафонской четырехчасовой дискуссии, охватившей широкий спектр геополитических и торговых разногласий, Ван, по словам очевидцев, неоднократно "читал лекции по истории" Каллас.

Некоторые европейские чиновники считают, что Ван пытался дать Каллас урок реалистичной политики, в том числе объясняя китайское убеждение, что США вскоре полностью сосредоточатся на Восточной Азии.

Одно из толкований заявлений Вана заключается в том, что, хотя Китай и не желал войны, ее затягивание может стратегически выгодно Пекину – пока США заняты в Украине.