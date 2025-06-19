После разговора приспешники Кремля анонсировали визит диктатора в Китай. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Когда и где Путин собирается встретиться с Си Цзиньпином

Путин собирается встретиться с Си Цзиньпином в Китае на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в конце августа – начале сентября.

А полноформатные переговоры обоих президентов планируются на 2 сентября в Пекине, где будет отмечаться 80-летие победы над Японией.

Путин в разговоре с Си Цзиньпином якобы подтвердил готовность России осуществлять посреднические усилия в отношении Ирана. Также сообщается, что Россия и Китай "готовы скоординировать подходы по Центральной Азии".

Также президенты обсудили саммит G7 в Канаде. В частности, они назвали визит Зеленского на это мероприятие "не самым удачным выездом за границу".

Помощник диктатора заявил, что разговор длился примерно час, и лидеры попрощались "тепло и по-дружески".