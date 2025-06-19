Опісля розмови посіпаки Кремля анонсували візит диктатора до Китаю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Коли і де Путін збирається зустрітися із Сі

Путін збирається зустрітися із Сі Цзіньпіном у Китаї на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) наприкінці серпня – на початку вересня.

А повноформатні переговори обох президентів плануються на 2 вересня у Пекіні, де буде відзначатися 80-річчя перемоги над Японією.

Путін у розмові з Сі Цзіньпіном нібито підтвердив готовність Росії здійснювати посередницькі зусилля щодо Ірану. Також повідомляється, що Росія та Китай "готові скоординувати підходи щодо Центральної Азії".

Також президенти обговорили саміт G7 в Канаді. Зокрема, вони назвали візит Зеленського на цей захід "не найвдалішим виїздом за кордон".

Помічник диктатора заявив, що розмова тривала приблизно годину, і лідери попрощалися "тепло та по-дружньому".