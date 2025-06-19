Про це пише 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ, які цитують прессекретаря президента Росії Дмітрія Пєскова.

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Що Пєсков заявив про потенційні переговори

Прессекретар російського диктатора стверджує, що є ймовірність зустрічі очільника Кремля Владіміра Путіна з президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Зустріч Путіна, Трампа та Зеленського має бути результатом тривалої роботи та вже підготовлених точок,

– заявив Пєсков.

Кремль також "сподівається вийти на третій раунд переговорів з Україною". Дмітрій Пєсков підкреслив, що має бути серйозна робота для підготовки до врегулювання конфлікту. Україна ж, за його словами, "має зрозуміти, що ситуація змінилася порівняно з тим, що було три роки тому".

Раніше Пєсков заявляв, що між Україною та Росією продовжаться переговори в Туреччині. Втім, поки що невідомо, коли буде третій раунд перемовин, але обидві сторони до нього готуються.