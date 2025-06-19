Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ, которые цитируют пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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Что Песков заявил о потенциальных переговорах

Пресс-секретарь российского диктатора утверждает, что есть вероятность встречи главы Кремля Владимира Путина с президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Встреча Путина, Трампа и Зеленского должна быть результатом длительной работы и уже подготовленных точек,

– заявил Песков.

Кремль также "надеется выйти на третий раунд переговоров с Украиной". Дмитрий Песков подчеркнул, что должна быть серьезная работа для подготовки к урегулированию конфликта. Украина же, по его словам, "должна понять, что ситуация изменилась по сравнению с тем, что было три года назад".

Ранее Песков заявлял, что между Украиной и Россией продолжатся переговоры в Турции. Впрочем, пока неизвестно, когда будет третий раунд переговоров, но обе стороны к нему готовятся.