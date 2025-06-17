Там довольно "интересно" высказались о заявлениях американского президента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова российским СМИ.

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Что сказал Трамп о разговоре с Путиным

Дональд Трамп во время брифинга в среду, 18 июня, рассказал журналистам некоторые детали разговора с кремлевским диктатором.

По словам американского президента, Путин предложил стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке.

Глава Соединенных Штатов не поддержал такую инициативу и призвал Путина разобраться сначала с войной в Украине.

Я ему ответил: окажи мне услугу – будь посредником у себя. Давай сначала займемся Россией, хорошо?

– сказал Трамп Путину.

Эти высказывания прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков. Слова Трампа о разговоре с Путиным он назвал "образными".