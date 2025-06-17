Там доволі "цікаво" висловилися про заяви американського президента. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника Кремля Дмітрія Пєскова російським ЗМІ.

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Що сказав Трамп про розмову з Путіним

Дональд Трамп під час брифінгу у середу, 18 червня, розповів журналістам деякі деталі розмови з кремлівським диктатором.

За словами американського президента, Путін запропонував стати посередником у конфлікті на Близькому Сході.

Глава Сполучених Штатів не підтримав таку ініціативу та закликав Путіна розібратися спершу з війною в Україні.

Я йому відповів: надай мені послугу – будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, добре?

– сказав Трамп Путіну.

Ці висловлювання прокоментував речник Кремля Дмітрій Пєсков. Слова Трампа про розмову з Путіним він назвав "образними".