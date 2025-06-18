Трамп розповів, що у відповідь запропонував Путіну "зайнятися цим пізніше". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг президента США із журналістами 18 червня.

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Трамп відхилив ідею посередництва Росії на Близькому Сході

За словами Трамп, він мав розмову з Путіним 17 червня. Глава Кремля запропонував допомогти як посередник у питанні війни на Близькому Сході.

Я йому відповів: надай мені послугу – будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, добре?

– сказав Трамп.

Він розповів, що Близьким Сходом російський диктатор зможе зайнятися згодом, а також висловився про перспективу врегулювання війни в Україні. На його думку, "з цим вдасться розібратися".

"Але, думаю, там теж все владнається. Хоча загинуло дуже багато людей. Головне в цьому всьому – набагато більше людей загинуло, ніж повідомляється у зведеннях по Україні та Росії. Набагато більше", – додав американський президент.