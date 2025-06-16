Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ABC News.

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Що сказав Нетаньягу про можливу ліквідацію Алі Хаменеї

Раніше ЗМІ писали про те, що нібито президент Трамп відхилив план Ізраїлю щодо вбивства Алі Хаменеї, бо боїться ескалації.

Це не призведе до ескалації конфлікту, а покладе край конфлікту... Цей режим, який тероризує всіх на Близькому Сході, розбомбив нафтові родовища Aramco в Саудівській Аравії, поширює тероризм, підривну діяльність та саботаж усюди,

– сказав Нетаньягу.

Він додав, що Іран хоче "вічної війни" та веде на межу ядерної війни, а Ізраїль, за його словами, запобігає цьому.

На запитання, чи справді Ізраїль цілиться на верховного лідера, Нетаньяху уникнув прямої відповіді, але сказав його країна робить те, що їй потрібно.

"Я не збираюся вдаватися в подробиці, але ми націлилися на їхніх провідних вчених-ядерників. Це, по суті, ядерна команда Гітлера", – додав Нетаньягу.