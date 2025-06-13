Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky news та The Jerusalem Post.

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Що відомо про удар Ізраїлю по Ірану

У Sky news підкреслили, що внаслідок ізраїльського обстрілу загинули 6 вчених-ядерників. Вже була підтверджена загибель двох: вченого-ядерника Ферейдуна Аббасі та фізика-теоретика доктора Мохаммеда Мехді Тегеранчі. Перший загинув разом зі своєю дружиною та дитиною.

В іншому виданні заявили, що іранські ЗМІ підтвердили вбивство командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану Хоссейна Саламі в результаті першого удару ізраїльської операції "Лев, який підіймається" рано вранці в п'ятницю. У The Jerusalem Post зібрали інформацію про загиблих з різних джерел.

Ядерний науковець доктор Ферейдун Аббасі був убитий унаслідок замаху і загинув разом із дружиною та дитиною, повідомляє IRINN. Головний редактор Mashreq News також заявив, що доктор Абдулхамід Мінучехр, викладач і декан факультету ядерної інженерії Університету Шахіда Бехешті, був убитий. Крім того, за даними IRINN, Ахмадреза Зольфагарі, професор того ж факультету, також став жертвою замаху,

– пояснили журналісти.

Раніше повідомляли про загибель низки високопосадовців Ірану внаслідок атаки Ізраїлю. Протягом ночі 13 червня понад 200 винищувачів ВПС атакували понад 100 цілей по всьому Ірану, зокрема місця, де ховалися високопоставлені іранські військові керівники.