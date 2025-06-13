Серед них високопосадовці Ірану. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

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Кого було ліквідовано в Ірані

В ізраїльській армії зазначили, що протягом ночі понад 200 винищувачів ВПС атакували понад 100 цілей по всьому Ірану, зокрема місця, де ховалися високопоставлені іранські військові керівники.

Зазначається, що було вбито 3 таких командирів:

генерал-майор Хоссейн Саламі, який керував усіма підрозділами країни,

️генерал-майор Мухаммед Багрі – начальник Генштабу Збройних сил Ірану,

️генерал-майор Голам-Алі Рашид – командувач Центрального командного штабу Хатам аль-Анбія (Корпус вартових Ісламської революції).

Довідково. Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) – це військова гілка виконавчої влади Ірану паралельно з армією. Під її контролем розробка балістичних ракет та придушення інакомислення в країні.

Серед ліквідованих також можуть бути командувачі ВПС, ВМС, високопоставлені офіцери КВІР, а також:

️ексглава Організації з атомної енергії Ірану та ключовий фізик-ядерник програми зі збагачення урану Ферейдун Аббасі-Давані,

президент Ісламського університету Азад, спеціаліст з лазерної ізотопної сепарації Мохаммад Мехді Теханчі.

Також іранські ЗМІ пишуть про загибель колишнього глави національної безпеки Ірану Алі Шамхані.