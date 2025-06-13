Среди них высокопоставленные чиновники Ирана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Армию обороны Израиля.

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Кто был ликвидирован в Иране

В израильской армии отметили, что в течение ночи более 200 истребителей ВВС атаковали более 100 целей по всему Ирану, в частности места, где скрывались высокопоставленные иранские военные руководители.

Отмечается, что было убито 3 таких командиров:

генерал-майор Хоссейн Салами, который руководил всеми подразделениями страны,

️генерал-майор Мухаммед Багри – начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана,

️генерал-майор Голам-Али Рашид – командующий Центрального командного штаба Хатам аль-Анбия (Корпус стражей Исламской революции).

Справочно. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) – это военная ветвь исполнительной власти Ирана параллельно с армией. Под ее контролем разработка баллистических ракет и подавление инакомыслия в стране.

Среди ликвидированных также могут быть командующие ВВС, ВМС, высокопоставленные офицеры КСИР, а также:

️экс-глава Организации по атомной энергии Ирана и ключевой физик-ядерщик программы по обогащению урана Ферейдун Аббаси-Давани,

президент Исламского университета Азад, специалист по лазерной изотопной сепарации Мохаммад Мехди Теханчи.

Также иранские СМИ пишут о гибели бывшего главы национальной безопасности Ирана Али Шамхани.