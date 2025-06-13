Про це пише CNN, посилаючись на іранські державні ЗМІ, передає 24 Канал. Ізраїльські ВПС атакували десятки цілей в Ірані, які пов'язані з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами. Зокрема, МАГАТЕ підтвердило удар Ізраїлю по ядерному реактору в Натанзі.

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Що відомо про Алі Шамхані

Іранська державна новинна мережа IRINN повідомила, що вбивство Алі Шамхані нібито підтверджено.

Шамхані був ключовим радником Верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї. Він майже 10 років обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки країни.

Шамхані був висхідною зіркою іранської дипломатії та добре відомим у дипломатичних колах Вашингтона та Європи. Але його раптово замінили в середині 2023 року, і аналітики припускали, що на той час Хаменеї міг вважати його занадто амбітним,

– пише CNN.

Нагадаємо, що також повідомляється про загибель командувача Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейна Саламі.