Начальник відділу атомної енергетики Ірану заявив, що один з найважливіших ядерних об'єктів Ірану, а саме реактор в Натанзі, був зруйнований внаслідок ударів Ізраїлю, передає 24 Канал.

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Реакція МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі підтвердив удар Тель-Авіву по реактору в Натанзі.

Він заявив, що агентство перебуває на зв'язку з іранською владою та своїми інспекторами в країні щодо рівня радіації.

"МАГАТЕ уважно стежить за вкрай тривожною ситуацією в Ірані", – наголосив чиновник.

До слова, за даними ЗМІ, Ізраїль знищив два реактори, підземний ракетно-ядерний комплекс, ядерно-технологічний центр й лабораторії Ірану. Під час атаки на Тегеран загинув командувач Корпусу вартових Ісламської Революції, низка високопосадовців та фізики-ядерники.

В Армії Ізраїлю заявили, що Іран має достатньо збагаченого урану для створення кількох бомб упродовж кількох днів, і тому Ізраїль має діяти проти цієї безпосередньої загрози.