Міжнародна спільнота вже відреагувала на удари Ізраїлю по Ірану. Як коментують та що кажуть на загострення ситуації світові лідери, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Ізраїль завдав удару по Ірану: що відомо на цей момент

Як у світі реагують на удари Ізраїлю по Ірану

Як реагують в МЗС Австралії Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонгтакож заявила, що Канберра "стривожена ескалацією між Ізраїлем та Іраном". Вона також закликала всі сторони надати пріоритет діалогу і дипломатії. Це загрожує подальшою дестабілізацією регіону, який і без того є нестабільним,

– наголосила Вонг.

Уряд Нової Зеландії відреагував Глава уряду Нової Зеландії Крістофер Луксон назвав удари "дійсно небажаним розвитком подій на Близькому Сході". Він наголосив, що "ризик прорахунку є високим". За його словами, переговори між США та Іраном щодо ядерної програми, які були заплановані на неділю, 15 червня, в Омані, розглядаються як "кращий шлях вперед", хоча вже й не зрозуміло, чи відбудуться ці перемовини.

В Китаї також прокоментували удари по Ірану Зокрема, ситуацію прокоментували в посольстві Китаю в Ірані. Там назвало ситуацію в Ірані "важкою і складною", закликавши китайських громадян в країні уважно стежити за розвитком подій і посилити власні заходи безпеки, в тому числі уникати чутливих або багатолюдних районів.

Як реагує уряд Оману Уряд Оману, який мав провести ядерні переговори між Іраном та США цими вихідними, назвав атаки "небезпечною та безрозсудною ескалацією".

Влада Греції відреагувала на ситуацію Греція заявила, що скличе свою раду національної безпеки "після останніх подій на Близькому Сході", про що повідомила адміністрація грецького прем'єр-міністра.

Що кажуть в Туреччині Очільник МЗС Туреччини заявив, що напад на Іран показує, що Ізраїль не хоче вирішення питань "дипломатичним шляхом".

Реакція Японії Ми рішуче засуджуємо останні дії, які загострюють ситуацію. Мир і стабільність у регіоні Близького Сходу надзвичайно важливі для Японії, і ми закликаємо всі залучені сторони виявити максимальну стриманість та заспокоїти ситуацію,

– сказав очільник японського МЗС.



Що кажуть в ООН У заяві прессекретаря генсека ООН Антоніу Гутерріша йдеться, що він засуджує "будь-яку військову ескалацію на Близькому Сході". Він також "закликав обидві сторони до стриманості".

Держсекретар США також відреагував Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо відмежувався, заявивши, що США не причетні до ізраїльських ударів. Відповідно до його слів, "головним пріоритетом" країни є захист американських сил в регіоні".

В ОАЕ виступили з рішучим засудженням ОАЕ найрішучіше засудили удари Ізраїлю по Ірану та висловили "глибоку стурбованість" щодо наслідків для регіональної безпеки. Сусідній Катар назвав напад Ізраїлю "кричущим порушенням" суверенітету та безпеки Ірану.

Реакція Норвегії Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде вважає удар Ізраїлю по Ірану "дуже небезпечним". Він висловив стурбованість ескалацією на Близькому Сході, адже, за його словами, це може "запалити" регіон. Він назвав атаку по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, "надзвичайно серйозною" і "дуже небезпечною". Ізраїль діє самостійно. Ми знаємо, що США на найвищому рівні застерігали Ізраїль від таких дій. Було багато побоювань, що це було заплановано, і тепер я боюся жорсткої відповіді Ірану,

– додав Ейде.