Международное сообщество уже отреагировало на удары Израиля по Ирану. Как комментируют и что говорят на обострение ситуации мировые лидеры, читайте в материале 24 Канала.

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Как в мире реагируют на удары Израиля по Ирану

В МИД Индии призвали избегать эскалации Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна "внимательно следит за развитием ситуации, в том числе за сообщениями, связанными с атаками на ядерные объекты". Он также призвал обе стороны избегать эскалации. Также спикер добавил, что Индия имеет "тесные и дружеские" отношения как с Израилем, так и с Ираном.

Как реагируют в МИД Австралии Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг также заявила, что Канберра "встревожена эскалацией между Израилем и Ираном". Она также призвала все стороны предоставить приоритет диалогу и дипломатии. Это грозит дальнейшей дестабилизацией региона, который и без того является нестабильным,

– подчеркнула Вонг.

Правительство Новой Зеландии отреагировало Глава правительства Новой Зеландии Кристофер Луксон назвал удары "действительно нежелательным развитием событий на Ближнем Востоке". Он подчеркнул, что "риск просчета является высоким". По его словам, переговоры между США и Ираном по ядерной программе, которые были запланированы на воскресенье, 15 июня, в Омане, рассматриваются как "лучший путь вперед", хотя уже и не понятно, состоятся ли эти переговоры.

В Китае также прокомментировали удары по Ирану В частности, ситуацию прокомментировали в посольстве Китая в Иране. Там назвало ситуацию в Иране "тяжелой и сложной", призвав китайских граждан в стране внимательно следить за развитием событий и усилить собственные меры безопасности, в том числе избегать чувствительных или многолюдных районов.

Как реагирует правительство Омана Правительство Омана, которое должно было провести ядерные переговоры между Ираном и США в эти выходные, назвало атаки "опасной и безрассудной эскалацией".

Власти Греции отреагировали на ситуацию Греция заявила, что созовет свой совет национальной безопасности "после последних событий на Ближнем Востоке", о чем сообщила администрация греческого премьер-министра.

Что говорят в Турции Глава МИД Турции заявил, что нападение на Иран показывает, что Израиль не хочет решения вопросов "дипломатическим путем".

Реакция Японии Мы решительно осуждаем последние действия, которые обостряют ситуацию. Мир и стабильность в регионе Ближнего Востока чрезвычайно важны для Японии, и мы призываем все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность и успокоить ситуацию,

– сказал глава японского МИД.



Что говорят в ООН В заявлении пресс-секретаря генсека ООН Антониу Гутерриша говорится, что он осуждает "любую военную эскалацию на Ближнем Востоке". Он также "призвал обе стороны к сдержанности".

Госсекретарь США также отреагировал Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио отмежевался, заявив, что США не причастны к израильским ударам. Согласно его словам, "главным приоритетом" страны является "защита американских сил в регионе".

Катар осудил действия Израиля Соседний Катар назвал нападение Израиля "вопиющим нарушением" суверенитета и безопасности Ирана.

В ОАЭ выступили с решительным осуждением ОАЭ решительно осудили удары Израиля по Ирану и выразили "глубокую обеспокоенность" относительно последствий для региональной безопасности. Соседний Катар назвал нападение Израиля "вопиющим нарушением" суверенитета и безопасности Ирана.

Реакция Норвегии Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде считает удар Израиля по Ирану "очень опасным". Он выразил обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке, ведь, по его словам, это может "зажечь" регион. Он назвал атаку по объектам Ирана, касающихся ядерной программы, "чрезвычайно серьезной" и "очень опасной". Израиль действует самостоятельно. Мы знаем, что США на самом высоком уровне предостерегали Израиль от таких действий. Было много опасений, что это было запланировано, и теперь я боюсь жесткого ответа Ирана,

– добавил Эйде.

В МИД Британии также отреагировали Глава МИД Дэвид Лемми назвал это "опасным моментом" в своей заметке в соцсети X. Стабильность на Ближнем Востоке жизненно важна для глобальной безопасности,

– подчеркнул он. По его словам, дальнейшая эскалация является серьезной угрозой миру и стабильности в регионе и ничьим не в интересах.