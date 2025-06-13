Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky news и The Jerusalem Post.

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Что известно об ударе Израиля по Ирану

В Sky news подчеркнули, что в результате израильского обстрела погибли 6 учёных-ядерщиков. Уже была подтверждена гибель двух: ученого-ядерщика Ферейдуна Аббаси и физика-теоретика доктора Мохаммеда Мехди Тегеранчи. Первый погиб вместе со своей женой и ребенком.

В другом издании заявили, что иранские СМИ подтвердили убийство командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейна Салами в результате первого удара израильской операции "Лев, который поднимается" рано утром в пятницу. В The Jerusalem Post собрали информацию о погибших из разных источников.

Ядерный ученый доктор Ферейдун Аббаси был убит в результате покушения и погиб вместе с женой и ребенком, сообщает IRINN. Главный редактор Mashreq News также заявил, что доктор Абдулхамид Минучехр, преподаватель и декан факультета ядерной инженерии Университета Шахида Бехешти, был убит. Кроме того, по данным IRINN, Ахмадреза Зольфагари, профессор того же факультета, также стал жертвой покушения,

– пояснили журналисты.

Ранее сообщалось о гибели ряда высокопоставленных чиновников Ирана в результате атаки Израиля. В течение ночи 13 июня более 200 истребителей ВВС атаковали более 100 целей по всему Ирану, в частности места, где скрывались высокопоставленные иранские военные руководители.