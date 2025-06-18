Трамп рассказал, что в ответ предложил Путину "заняться этим позже". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента США с журналистами 18 июня.

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Трамп отклонил идею посредничества России на Ближнем Востоке

По словам Трамп, он имел разговор с Путиным 17 июня. Глава Кремля предложил помочь в качестве посредника в вопросе войны на Ближнем Востоке.

Я ему ответил: окажи мне услугу – будь посредником у себя. Давай сначала займемся Россией, хорошо?

– сказал Трамп.

Он рассказал, что Ближним Востоком российский диктатор сможет заняться впоследствии, а также высказался о перспективе урегулирования войны в Украине. По его мнению, "с этим удастся разобраться".

"Но, думаю, там (на войне России против Украины – 24 Канал) тоже все уладится. Хотя погибло очень много людей. Главное в этом всем – гораздо больше людей погибло, чем сообщается в сводках по Украине и России. Гораздо больше", – добавил американский президент.

Трамп обратился к верховному лидеру Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, которого ликвидацию которого Израиль не исключает, заявил, что не будет сдаваться.

Я скажу: "Желаю удачи". У них было 60 дней, а это же много - 60 дней, целая куча времени. И они допустили ошибку. Их страна в руинах. Так много людей погибло, а они не должны были погибнуть. Это очень печально,

– сказал на это президент Трамп 18 июня.

Он также не дал однозначного ответа, будут ли США участвовать в конфликте Израиля и Ирана. По его словам, Штаты могут это сделать, а могут и не сделать.

"Никто не знает, что я хочу сделать. Но я могу сказать вот что: Иран имеет много проблем и хочет вести переговоры. Два очень простых слова: безоговорочная капитуляция", – также сказал Трамп.