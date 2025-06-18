24 Канал передает детали со ссылкой на брифинг Трампа.

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Последние заявления Трампа об Иране

Ночью 17 июня внимание всего мира было приковано к США, ведь Трамп намекал, что Америка может вступить в войну против Ирана на стороне Израиля. В регион перебросили стратегические бомбардировщики США, а в Пентагон поздно ночью съехались чиновники.

18 июня относительно того, ударят ли США по Ирану, Трамп сказал так: "Может, да, а может и нет". Он высмеял журналистов, которые задали этот вопрос, мол, они хотят знать точную дату атаки.

Вы же не знаете, сделаю ли я это. Никто не знает, что я буду делать,

– объяснил Трамп.

Когда же президента спросили, как понимать его слова о необходимости в безусловной капитуляции Тегерана, Трамп ответил, что у него лопнуло терпение, Иран беззащитен и вообще не имеет ПВО.

Также он пожелал удачи Али Хаменеи.

По словам Трампа, иранцы хотели приехать поговорить в Белый дом, но уже поздно. Однако тут же заявил, что для переговоров еще не поздно.

Иран хочет переговоров, ничего не поздно. Посмотрим, что будет, ничего не закончено,

– сказал президент США.

Напоследок он сказал, что следующая неделя будет великой. Но добавил, мол, это может быть и не следующая.

Таким образом, нельзя понять позицию Трампа по Ирану. Он держит Тегеран в напряжении, но не говорит ничего конкретного. Хотя и говорил, что следующие 48 часов будут решающими.

Интересно, что в самом Иране весь вечер выкладывали агрессивные иллюстрации, сделанные с помощью ИИ. Там обещали "сюрприз" и утверждали, что мир не забудет эту ночь. И даже намекали на использование ядерного оружия.