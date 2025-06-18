Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на агентство AP.

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Верховный лидер Ирана пригрозил США

Комментарии 86-летнего Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи прозвучали в заявлении, которое ведущий государственного телевидения зачитал на фоне неподвижного изображения лидера. Неизвестно, почему Хаменеи сам не появился на экране. Возможно, это мера безопасности для защиты Хаменеи, точное местонахождение которого не является общеизвестным.

Ранее он уже появлялся в эфире после начала израильских атак, продолжающихся с пятницы.

Любое военное вмешательство США в этой области, несомненно, приведет к непоправимому вреду для них,

– говорится в заявлении.

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Напомним, что Израиль начал масштабную воздушную атаку по территории Ирана в ночь на 13 июня. С тех пор атаки между странами не утихают. Добавим, что премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что нанес удары по Ирану, чтобы предотвратить "ядерный холокост".