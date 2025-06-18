Об этом в эфире 24 Канала отметил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, озвучив, что длительное время выдерживать такую интенсивность взаимных ударов стороны (Израиль и Иран) не смогут.

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Давление на Трампа усиливается

Израильтяне уже уменьшают количество самолетов, которые привлечены для ударов по Ирану. Если в начале атаки было ориентировочно 200, то этой ночью 50 – 60. Банк целей, которые Израиль стремится уничтожить в Иране – исчерпывается.

"Встает главный вопрос – падет режим или нет, что делать с Фордо, самым глубоким и защищенным центром, где осуществляется обогащение урана и где, как предполагают, хранится тот обогащенный уран, который якобы может быть использован для производства ядерного оружия", – рассказал Данилов.

Поэтому сейчас обе стороны будут повышать ставки, будет очень много запугиваний. Трамп этому успешно подыгрывает. Он держал определенный период интригу. Ближний Восток, как заметил Данилов, не спал этой ночью, ожидал, когда он выйдет на анонсированную пресс-конференцию. Однако, с его слов, абсолютно прогнозируемо этого не произошло.

"Продолжает держать интригу. Увеличивается давление, на Трампа тоже – вступать или нет в эту войну. Он же ориентируется на то, что 60% граждан США против войны на Ближнем Востоке. После Афганистана и Ирака это уже не популярно, но ему хочется легкой победы и вскочить в поезд, который вот-вот остановится на станции "победа", – объяснил Данилов.

Свержение режима в Иране вполне возможно, по мнению заместителя директора Центра ближневосточных исследований, приведет к хаосу в этом регионе. Он спрогнозировал, что там могут образовываться локальные ячейки, условно говоря, банды, этнические анклавы, которые будут осуществлять свою власть. Может прийти к власти младшее поколение КСИР.

Что хочет Трамп и Израиль

После первого дня атаки на Иран у Трампа и Израиля, со слов Данилова, появилась иллюзия о скорой победе и свержении режима в Иране. По его словам, первоочередная цель была или уничтожение, или корректировка политики этой страны в отношении её ядерной программы.

Сейчас очевидно одной ядерной программой не обойдется, на стол положили также ракетную программу, требования по ограничению региональной активности (не поддерживать хуситов, "Хезболлу", ХАМАС). Вероятно, что еще будет добавлен пункт о правах человека в Иране и будут требовать капитуляции,

– озвучил Данилов.

Сейчас, по его словам, это единственное четко сформулированное желание в администрации Трампа. А израильтяне, которые осуществляют свою операцию в Иране, колеблются между желанием свергнуть иранский режим и стремлением уничтожить там как можно больше не только ядерного потенциала, а любого военного.