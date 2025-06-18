Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, объяснив, что для создания ядерной бомбы из того, что Иран накопил, надо было обогатить уран до 90%. Это было техническое задание, которое заняло бы несколько недель.

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Два направления создания ядерной бомбы

В этом направлении Иран был очень близко к цели, но есть еще одно направление – ключевое. Оно называется "вооруженная группа" и предусматривало создание самой ядерной бомбы. То есть не просто сырья, из которого она изготавливается, а конструирование взрывного устройства.

Относительно этого годами считалось, что Иран в этом направлении остановился (ему оставалось 1,5 – 2 года до завершения работ) во избежание санкций, удара Израиля или США,

– рассказал Шарп.

Военный обозреватель отметил, что год назад израильская разведка получила информацию, что Иран начал продвигаться в этом направлении. В докладе американского сообщества прошлым летом впервые за долгое время не прозвучало высказывание, что иранцы по-прежнему не продвигаются к созданию "вооруженной группы". Это, по мнению Шарпа, был показательный намек.

Как Израиль принял судьбоносное решение

Для Израиля, как отметил военный обозреватель, это был переход Ираном "красной линии". Поэтому была принята соответствующая директива по ряду других причин, но в первую очередь из-за этой.

"По этому поводу в израильском разведсообществе и политическом руководстве был консенсус. Здесь не говорится о силовых решениях премьер-министра, это было совместное решение, ведь решалась судьба страны и ее людей на десятки лет вперед", – объяснил Шарп.

Решение об атаке на Иран было принято Израилем, учитывая то, что иранцы приблизились к созданию ядерной бомбы. Шарп отметил, что могла произойти такая ситуация, что Иран уже через несколько месяцев перешел бы "красную линию" и имел бы ядерную бомбу, или же Израиль бы оказался в положении, когда бы не знал, на какой стадии ее изготовления находится Иран.

Решение атаковать Иран – это не политический трюк с целью сохранить коалицию или достичь мелкого электорального успеха, это судьбоносное решение. Оно принималось на основе консенсуса, широкого массива разведывательной информации,

– подчеркнул Шарп.

Американцы, как подытожил военный обозреватель, в конце концов дали "зеленый свет" Израилю на атаку по Ирану, потому что поняли, что их переговоры не приведут к успеху, иранцы отказывались принять требования США. Однако, по словам Шарпа, причиной одобрения решения Израиля было вероятнее то, что администрации президента и самому Трампу предоставили ту информацию, которую имело израильское разведсообщество.