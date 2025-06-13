Сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Смотрите также Дальше будет только хуже, – Трамп анонсировал более жестокие удары Израиля по Ирану

Как США дали негласное согласие на удары по Ирану

Двое израильских чиновников заявили, что президент США Дональд Трамп и его помощники "только притворялись", что публично выступают против ударов Израиля по Ирану. По их словам, в частных разговорах американская сторона не возражала против таких действий.

Мы получили четкий зеленый свет от США,

– сказал один из собеседников портала.

По их словам, целью было убедить Иран, что никакой атаки не будет, и убедиться, что иранцы, которые находятся в списке целей не изменили местонахождение.

Кроме того, помощники премьера Израиля Биньямина Нетаньяху рассказали местным журналистам, что Трамп якобы пытался остановить израильский удар во время телефонного разговора в понедельник, 9 июня. Однако на самом деле разговор касался координации действий перед началом атаки.