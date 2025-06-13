Повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Як США дали негласну згоду на удари по Ірану

Двоє ізраїльських посадовців заявили, що президент США Дональд Трамп та його помічники "лише прикидалися", що публічно виступають проти ударів Ізраїлю по Ірану. За їх словами, у приватних розмовах американська сторона не заперечувала проти таких дій.

Ми отримали чітке зелене світло від США,

– сказав один із співрозмовників порталу.

За їхніми словами, метою було переконати Іран, що ніякої атаки не буде, і переконатися, що іранці, які знаходяться в списку цілей не змінили місце перебування.

Крім того, помічники прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу розповіли місцевим журналістам, що Трамп нібито намагався зупинити ізраїльський удар під час телефонної розмови в понеділок, 9 червня. Однак насправді розмова стосувалася координації дій перед початком атаки.