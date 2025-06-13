Він зауважив, що давав іранцям багато шансів укласти угоду і наполегливо просив "просто зробили це". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Трампа у Truth Social.

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Наступні заплановані атаки будуть ще жорстокішими, – Трамп

Трамп написав, що давав Ірану "шанс за шансом" укласти угоду.

"Я казав їм найрішучішими словами: "Просто зробіть це", але як би вони не старалися, як би близько не підходили, вони просто не могли цього зробити. Я сказав їм, що це буде набагато гірше, ніж усе, що вони знають, передбачають або що їм казали, що США виробляють найкращу та найсмертоноснішу військову техніку у світі, БЕЗУМОВНО, і що в Ізраїлю її багато, і попереду ще більше – і вони знають, як її використовувати", – написав американський президент.

Він зауважив, що деякі іранські "прихильники жорсткої лінії" говорили жорстко, але вони "всі вже МЕРТВІ".

Буде ще гірше. Вже була велика кількість смертей і руйнувань, але ще є час, щоб покласти край цій різанині, а наступні вже заплановані атаки будуть ще жорстокішими,

– зазначив Трамп.

Він додав, що Іран повинен укласти угоду і врятувати те, що колись було відоме як Іранська імперія.

Більше жодних смертей, жодних руйнувань, ПРОСТО ЗРОБІТЬ ЦЕ, ПОКИ НЕ ПІЗНО,

– закликав президент США.

До слова, Іран відмовився від участі у шостому раунді ядерних переговорів зі США в Омані, запланованому на 15 червня, через ізраїльську атаку. Американська влада поки не коментувала цю заяву.