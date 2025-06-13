Он расположен в городе Нантанз. Об этом заявили в Армии обороны Израиля, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также Израиль нанес удар по Ирану: что известно на данный момент

Что известно о поражении

В Израиле убеждают, что нанесли "значительный ущерб" крупному объекту по обогащению ядерной энергии, который якобы служил так называемому Корпусу стражей исламской революции для продвижения его военной ядерной программы.

Мы атаковали этот подземный объект и другие важные объекты инфраструктуры на этом месте,

– убеждает представитель ЦАХАЛа.