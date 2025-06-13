Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Иранский ядерный объект подвергся поражениям

В сообщении Организации по атомной энергии Ирана говорится о поражении ядерного объекта в Натанзе.

В результате нападения повреждены несколько частей объекта. Сейчас продолжается расследование для оценки объема повреждений,

– написали там.

Ранее сообщалось об атаке на ядерный реактор в Натанзе. Это произошло ночью 13 июня, когда Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана.

Был атакован ряд военных объектов, связанных с ядерной программой Тегерана. Удар по ядерному реактору в Натанзе 13 июня подтверждали в МАГАТЭ. Известно, что Израиль уничтожил два реактора, подземный ракетно-ядерный комплекс, ядерно-технологический центр и лаборатории Ирана.

Также в результате израильских атак погиб ряд учёных-ядерщиков. Об этом рассказывали в местных СМИ.