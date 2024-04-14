По заявлениям Израиля, им удалось перехватить подавляющее большинство из более 200 беспилотников и ракет, запущенных Ираном. По словам представитель ЦАХАЛа Даниэля Хагари, Иран применил 170 беспилотников, и ни один из них не вошел в израильское воздушное пространство.

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Где располагается Израиль и Иран

В субботний вечер Иран совершил большую комбинированную воздушную атаку на Израиль. Накануне воскресенья, около двух часов утра по местному времени, сирены воздушной тревоги прозвучали на огромной территории южного Израиля, Западного берега и Голанских высот.

Правительство также выслало предупреждение о ракетной угрозе в пустыне Негев, где расположены несколько военных баз.

В заявлении, которое было транслировано государственным телевидением, Корпус стражей революции Ирана сообщил, что они выпустили "десятки беспилотников и ракет" из Ирана в сторону Израиля в ответ на действия "сионистского режима".

Где расположен Израиль: смотрите на карте

Контр-адмирал Даниэль Хагари заявил на утренней пресс-конференции в воскресенье, что удары Ирана нанесли незначительный ущерб одной из израильских военных баз, не уточнив подробностей. По его словам, армия обороны Израиля готова отразить любую новую волну атак.

Где расположен Иран: смотрите на карте

Обратите внимание! Расстояние от границы Ирана до Израиля составляет около 1 200 километров, а между странами находится территория Ирака и Иордании. Именно поэтому, дронам выпущенным с территории Ирана необходимо лететь около 9 часов, а баллистическим ракетам 10 – 12 минут.

Известно, что Иран выпускал ракеты и дроны из Ливана, Ирана, Сирии, Йемена и Ирака.

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