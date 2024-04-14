За заявами Ізраїлю, їм вдалося перехопити переважну більшість з понад 200 безпілотників і ракет, запущених Іраном. Зі слів представник ЦАХАЛу Даніеля Хагарі, Іран застосував 170 безпілотників, і жоден з них не увійшов в ізраїльський повітряний простір.

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Де розташовується Ізраїль та Іран

У суботній вечір Іран здійснив велику комбіновану повітряну атаку на Ізраїль. Напередодні неділі, близько другої години ранку за місцевим часом, сирени повітряної тривоги пролунали на величезній території південного Ізраїлю, Західного берега та Голанських висот.

Уряд також вислав попередження про ракетну загрозу у пустелі Негев, де розташовані кілька військових баз.

У заяві, яка була трансльована державним телебаченням, Корпус вартових революції Ірану повідомив, що вони випустили "десятки безпілотників і ракет" з Ірану в бік Ізраїлю як відповідь на дії "сіоністського режиму".

Де розташований Ізраїль: дивіться на карті

Контр-адмірал Даніель Хагарі заявив на ранковій прес-конференції у неділю, що удари Ірану завдали незначної шкоди одній з ізраїльських військових баз, не уточнивши подробиць. За його словами, армія оборони Ізраїлю готова відбити будь-яку нову хвилю атак.

Де розташований Іран: дивіться на карті

Зверніть увагу! Відстань від кордону Ірану до Ізраїлю складає близько 1 200 кілометрів, а між країнами знаходиться територія Іраку та Йорданії. Саме тому, дронам випущеним із території Ірану, необхідно летіти близько 9 годин, а балістичним ракетам 10 – 12 хвилин.

Відомо, що Іран випускав ракети та дрони з Лівану, Ірану, Сирії, Ємену та Іраку.

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