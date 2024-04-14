Власне, у ніч проти 14 квітня Іран випустив декілька сотень цілей по Ізраїлю. Палата представників США оголосила про намір провести голосування наступного тижня. Законопроєкт має на меті підтримку союзника та протидію Ірану та його терористичним угрупованням.

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Допомога на підході

Лідер більшості Стів Скаліз заявив, що деталі голосування оголосять найближчим часом. Це рішення викликало нову хвилю закликів до підтримки не лише Ізраїлю, а й України та Тайваню.

У світлі несправедливої атаки Ірану на Ізраїль Палата перейде від раніше оголошеного законодавчого графіка наступного тижня до розгляду законодавства, яке підтримує нашого союзника Ізраїль та притягує до відповідальності Іран та його терористичні проксі,

– сказав Скаліз.

Сенатська меншість на чолі з Мітчем МакКоннеллом закликала Палату представників розглянути пакет закордонної допомоги, який був прийнятий Сенатом. Він передбачає "критично важливі ресурси" для Ізраїлю, "затриману смертоносну допомогу" для України та підтримку Тайваню.

Демократи приєдналися до МакКоннелла, закликаючи спікера Майка Джонсона прискорити голосування за пакет, який також включає допомогу Україні. Пакет допомоги був заблокований протягом двох місяців після його прийняття Сенатом.

У Конгресі ми також повинні діяти. Спікер Джонсон повинен винести на розгляд додатковий пакет допомоги Ізраїлю, щоб підтримати їх у цей важкий час,

– заявив політик Майк Лоулер.

Зверніть увагу! Президент США Джо Байден ще у жовтні 2023 року запропонував виділити майже 100 мільярдів доларів на військову та гуманітарну допомогу Україні та Ізраїлю, а також на озброєння країн Тихоокеанського регіону.

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