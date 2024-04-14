Собственно, в ночь на 14 апреля Иран выпустил несколько сотен целей по Израилю. Палата представителей США объявила о намерении провести голосование на следующей неделе. Законопроект имеет целью поддержку союзника и противодействие Ирану и его террористическим группировкам.

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Помощь на подходе

Лидер большинства Стив Скализ заявил, что детали голосования объявят в ближайшее время. Это решение вызвало новую волну призывов к поддержке не только Израиля, но и Украины и Тайваня.

В свете несправедливой атаки Ирана на Израиль Палата перейдет от ранее объявленного законодательного графика на следующей неделе к рассмотрению законодательства, которое поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористические прокси,

– сказал Скализ.

Сенатское меньшинство во главе с Митчем МакКоннеллом призвала Палату представителей рассмотреть пакет зарубежной помощи, который был принят Сенатом. Он предусматривает "критически важные ресурсы" для Израиля, "задержанную смертоносную помощь" для Украины и поддержку Тайваня.

Демократы присоединились к МакКоннеллу, призывая спикера Майка Джонсона ускорить голосование за пакет, который также включает помощь Украине. Пакет помощи был заблокирован в течение двух месяцев после его принятия Сенатом.

В Конгрессе мы также должны действовать. Спикер Джонсон должен вынести на рассмотрение дополнительный пакет помощи Израилю, чтобы поддержать их в это трудное время,

– заявил политик Майк Лоулер.

Обратите внимание! Президент США Джо Байден еще в октябре 2023 года предложил выделить почти 100 миллиардов долларов на военную и гуманитарную помощь Украине и Израилю, а также на вооружение стран Тихоокеанского региона.

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