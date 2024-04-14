Собственно, в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, используя большое количество беспилотников. ЦАХАЛ поднимал десятки истребителей. СМИ со ссылкой на высокопоставленных лиц рассказывают, что израильские власти готовят "значительный ответ".
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Военный кабинет принимает решение
Как пишут в CNN, после позднего совещания в субботу вечером, 13 апреля, военный кабинет Израиля получил полномочия от кабинета безопасности для принятия решения по ответу на иранскую атаку. В военном кабинете заседают:
- премьер-министр Биньямин Нетаньяху;
- министр обороны Йоав Галант;
- министр Бенни Ганц.
Израиль планирует "значительный ответ" на беспрецедентный иранский удар беспилотниками,
– также цитирует неназванного высокопоставленного израильского чиновника телеканал Channel 12 в воскресенье утром.
По информации Times of Israel, Израиль обещает "существенный ответ" на агрессию Ирана. Подробности планируемого ответа пока не разглашаются, но ожидается, что он будет масштабным и решительным.
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Более широкий контекст
- Иранский Корпус стражей Исламской революции признал ответственность за ракетные и беспилотные удары, заявив о них на государственном телевидении. Это произошло на фоне заявлений Израиля о подготовке к возможному прямому нападению со стороны Ирана.
- США и другие союзники, в частности Великобритания и Франция, предоставили Израилю поддержку и "новые возможности" для защиты, что включает усиление системы ПВО. Премьер-министр Израиля Нетаньяху подчеркивал силу Израиля и готовности к ответу на любые угрозы.
- В то же время важно, что руководство Израиля отменило школьные уроки и другие мероприятия, а также выпустило инструкции для гражданского населения. Это указывает на серьезность ситуации и высокий уровень подготовки к возможным дальнейшим атакам.
- Ряд стран, в частности Германия и Польша, призвали своих граждан покинуть Израиль и воздержаться от поездок в регион, что свидетельствует о международном признании риска эскалации конфликта.