Власне, у ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль, використовуючи велику кількість безпілотників. ЦАХАЛ підіймав десятки винищувачів. ЗМІ з посиланням на високопосталених осіб розповідають, що ізраїльська влада готує "значну відповідь".

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Військовий кабінет ухвалює рішення

Як пишуть у CNN, після пізньої наради у суботу ввечері, 13 квітня, військовий кабінет Ізраїлю отримав повноваження від безпекового кабінету для прийняття рішення щодо відповіді на іранську атаку. У військовому кабінеті засідають:

прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху;

міністр оборони Йоав Галант;

міністр Бенні Ганц.

Ізраїль планує "значну відповідь" на безпрецедентний іранський удар безпілотниками,

– також цитує неназваного високопоставленого ізраїльського чиновника телеканал Channel 12 у неділю вранці.

За інформацією Times of Israel, Ізраїль обіцяє "суттєву відповідь" на агресію Ірану. Подробиці планованої відповіді поки що не розголошуються, але очікується, що вона буде масштабною та рішучою.

Загалом ситуація в регіоні залишається напруженою, і світова спільнота уважно стежить за розвитком подій.

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