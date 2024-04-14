Іран, Росія та інші країни так званої "вісі зла" мають на меті витягнути максимум ресурсів з Заходу, зокрема, розпалюючи велику кількість регіональних конфліктів у різних куточках світу. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, експерт із міжнародної безпеки Тарас Жовтенко.

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Стратегія "вісі зла"

Тарас Жовтенко зазначив, що повномасштабний напад ХАМАС на Ізраїль – це розростання гібридної агресії у світі, яку розпочала Росія проти України ще у 2014 році. Кремлівські союзники, зокрема, Іран мали можливість проаналізувати досвід Росії, трансформувати його для власних потреб. Дії Ірану чітко вкладаються у путінську стратегію.

Стратегічна мета кремлівського диктатора Владіміра Путіна – знищити нинішній світовий порядок, який базується на певних міжнародних правилах, принципах. Але ресурси Росії, Ірану, Північної Кореї, Китаю навіть сумарно не зможуть напряму протистояти у "лобовому зіткненні" колективному Заходу.

Є кілька ключових напрямків, де діє так звана "вісь зла". Перша мета – розділити Захід політично. Друга – витягнути максимум ресурсів з Заходу для того, щоб послабити його у фінансовому, військовому та оборонному сенсі.

Щоб розтягувати ці ресурси, розпорошувати їх між окремими регіональними гібридними конфліктами, може бути використана технологія так званої "Третьої світової гібридної війни". Це не буде серія масштабних битв на одному чи двох театрах бойових дій. Буде серія регіональних гібридних конфліктів,

– вважає військовий експерт.

Тобто рівень інтенсивності не буде постійно високий. Але серія цих конфліктів буде змушувати Захід в цілому та, зокрема, США приділяти цим конфліктам час, ресурси, зусилля. Цих конфліктів може стати більше. Наприклад, КНДР може напасти на Південну Корею, Венесуела може військовим шляхом захопити частину сусідньої Гаяни.

"Стратегія Росії та "вісі зла" полягає у тому, щоб розпалювати такі регіональні гібридні конфлікти. Або розпорошувати ресурси США та Заходу, або на прикладі цих конфліктів показувати недієздатність Заходу та, зокрема, США як світової супердержави, ключового союзника та партнера для країн, які є стратегічними союзниками Штатів у різних регіонах", – сказав експерт із міжнародної безпеки.

Ізраїль – це ключовий стратегічний союзник Штатів у регіоні. Також держава має статус особливого союзника США поза НАТО. Але Ізраїль потрапив у таку ж ситуацію з фінансуванням військової допомоги, що й Україна, яка не має такого статусу. Це активно використовує російська пропаганда.

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