Три американські чиновники повідомили міжнародним ЗМІ, що Іран надіслав повідомлення Байдену: у разі втручання США в конфлікт з Ізраїлем, американські війська в регіоні зазнають нападу. Це сталося на тлі підготовки США та Ізраїлю до можливої відплати Ірану за авіаудар, що забрав життя іранського генерала в Дамаску минулого тижня.

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Підвищення напруженості в регіоні

Верховний лідер Ірану погрожував "покаранням для Ізраїлю", але через приватні канали Іран натякнув, що відповідь буде обмеженою. Ізраїль та США вважають, що іранська атака може передбачати запуск балістичних ракет, крилатих ракет та ударних дронів з території Ірану на ізраїльську територію.

Іранське повідомлення було таким: ми атакуємо сили, які нас атакують, тому не чіпайте нас, і ми не чіпатимемо вас

– сказав один з американських чиновників.

За словами посадовців, адміністрація Байдена попросила Ізраїль повідомляти США та давати їм можливість висловитися перед прийняттям рішень про будь-яку відплату з боку Ізраїлю. Нещодавно американський оборонний чиновник повідомив Axios, що США перекидають додаткові активи в регіон для посилення зусиль щодо стримування та збільшення захисту американських військ.

Зверніть увагу! Як стверджують анонімні джерела, Іран повідомив декілька арабських урядів, що вони вважають США відповідальними за ізраїльську атаку, яка вбила іранського генерала в Дамаску. Наголосимо, що США намагаються дистанціюватися від удару.

Президент Байден та інші американські чиновники публічно заявили, що США допоможуть Ізраїлю захиститися від іранських атак. Міністр оборони Ллойд Остін у телефонній розмові з ізраїльським міністром оборони Йоавом Галантом у 11 квітня сказав, що Ізраїль "може розраховувати на повну підтримку США у захисті від іранських атак, які Тегеран публічно погрожував", про що повідомили в Пентагоні.

Галант сказав Остіну, що "пряма іранська атака вимагатиме відповідної ізраїльської відповіді проти Ірану". Анонімний американський чиновник повідомив Axios, що з повідомлення, отриманого через кілька арабських країн, не було зрозуміло, чи погрожував Іран атакувати американські сили, якщо вони допоможуть Ізраїлю перехопити іранські ракети, чи тільки якщо вони візьмуть участь у відплаті Ізраїлю.

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Загальна оцінка американської розвідки полягає в тому, що іранці можуть атакувати американські сили тільки якщо США приєднаються до Ізраїлю у контрнаступі. Президент Байден сказав журналістам у Білому домі 12 квітня, що він очікує, що Іран атакує Ізраїль "скоріше, ніж пізніше".

Я не хочу вдаватися до конфіденційної інформації, але моє очікування – скоріше, ніж пізніше (тобто швидше, аніж хтось очікує – 24 Канал),

– заявив американський лідер, коли його запитали, наскільки неминуча іранська атака на Ізраїль.

"Ми віддані захисту Ізраїлю. Ми підтримаємо Ізраїль, ми допоможемо захистити Ізраїль, і Іран не досягне успіху", – додав Байден.

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