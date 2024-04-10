Підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю в запасі Марк Бабот розповів 24 Каналу, що у цьому консульстві відбувалася вся координація діяльності Ірану, Хезболли, а також шиїтської поліції у Сирії та Іраку. Це був головний штаб терористичної діяльності Ірану проти Ізраїлю.

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Легітимний військовий акт Ізраїлю

На думку Бабота, у Міжнародному суді Ізраїль матиме всі карти для того, щоб довести, що удар по штабу – це абсолютно легітимний військовий акт проти агресії.

У цей момент у консульстві була нарада, в якій брали участь три генерали. Один із них – це командир Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) у Сирії та Лівані. Другим був його заступник та безпосередній фінансовий директор усієї цієї операції. Третім був генерал, відповідальний за розвідку. Там готувалися терористичні акти та дії проти Ізраїлю,

– підкреслив Бабот.

Іран оголосив про те, що удар був нанесений по території самого Ірану – а консульство має дипломатичний статус, – тому вони обіцяють, що відповідь буде повномасштабною: або удари по ізраїльських посольствах чи представництвах, або єврейських громадах у світі, як це було в Аргентині, Болгарії чи інших країнах.

На Кіпрі теж були спроби Ірану вдарити по ізраїльських представниках, посольствах та навіть окремих туристах. Також можна очікувати масовану або масштабну відповідь з боку Лівану, Сирії, Іраку та Ємену. Але це і так триває з 8 жовтня 2023 року.

Не нова війна

Ізраїль веде війну з Іраном вже 20 років. Ізраїль постійно знищував ядерну програму Ірану, бо це становило небезпеку для всього світу, і навіть викрав атомний архів із Тегерану. Це була дія ізраїльської розвідки Моссад. Тому Ізраїль уже довгі роки веде війну з Іраном – це не щось нове.

Деякі фахівці вважають, що Іран може вдарити безпосередньо зі своєї території, що вважатиметься казусом беллі проти Ізраїлю. Досі Іран не бив безпосередньо по території Ізраїлю, а лише з боку своїх "проксі" – Лівану, Сирії, Іраку та Ємену.

Довідка. Казус беллі (лат. casus belli, "привід для війни") – це формальний привід для розв'язування війни однією державою проти іншої. Часто використовувався державами для приховування справжніх цілей та причин війни.

На ізраїльсько-сирійсько-ліванському кордоні загинуло вже близько 30 ізраїльтян – військових та цивільних. Ізраїль відповідає вогнем по територіях Лівану та Сирії, і, практично, триває повномасштабна війна. Єдине, що вона не маневрена, тобто там не було жодної ізраїльської атаки та атаки Хезболли. Були спроби перейти кордони, але вони, на щастя, не мали успіху,

– зауважив підполковник.

Сама Хезболла розпочала цю нічим не спровоковану війну 8 жовтня 2023 року на північному кордоні з єдиною метою – допомогти ХАМАСу на півдні.

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